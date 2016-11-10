О.Синютка: я не буду подавати заявку на пост губернатора Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Очільник львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка в ефірі NewsОne коментуючи інформацію про можливість посісти пост губернатора Одещини заявив, що не планує подавати свою кандидатуру на участі у конкурсі, передає УНН.
"Насправді мені дуже приємно, що з'явилася така інформація, і звичайно я розумію, що ситуація є достатньо складною в Одеській області. Я думаю, що це - великий аванс для моєї скромної персони. З іншого боку, це було б непсраведливо по відношенню до львівщини, бо тут розпочато дуже багато різних справ. Для нас дуже важливо, щоб ми змогли ті справи,які ми розпочали: по дорогах,будинках,школах,садочках.
Я хочу сказати, що жодної розмови зі мною ніхто не вів і я певен на 95%, що такої розмови і не буде...і сам подавати заявку (свою кандидатуру - ред.) на пост губернатора Одещини - я не буду. Я вважаю, що це було б не справедливо. Ті задачі, які мені поставив Президент держави зробити на Львівщині, я маю їх тут виконати. Я переконаний, що Президент не буде мені пропонувати нічого...Ще не виконані завдання Президента по Львівщині. Не можна покидати не завершені справи", - заявив О.Синютка.
Нагадаємо, Президент підписав Указ про звільнення голови Одеської ОДА М.Саакашвілі.