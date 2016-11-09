А.Онищенко указал, что взятку в 2 млн долл. была приманкой ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Народный депутат Александр Онищенко, подозреваемый в совершении ряда преступлений заявил, что взятку в 2 млн долл., которую требовал мошенник, по делу о закрытии уголовного производства против него, была приманкой из спецфонда ГПУ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В середине лета на меня вышел один дерзкий парень, который через моего посредника предложил мне "порешать" все мои уголовные дела. Предприимчивый парень представился близким человеком Назара Холодницкого (руководителя САП - ред.), и кстати, проверка подтвердила, что он с прокурорской семьи. Более того, с Н.Холодницким точно знаком", - написал А.Онищенко.
"Этот парень предложил мне через посредника "подарить" ему 2 млн долл. за закрытие "газового дела". Так как для меня все это "газовое дело" - сплошной "розводняк", я тут же подал заявление в ГПУ о том, что с меня требуют взятку", - отметил он.
Также А.Онищенко добавил, что этот мошенник присылал сообщение его доверенному лицу, обещая встречи с Н.Холодницким, но в целом, я знал, что этот человек находится под наблюдением Генпрокуратуры и особо на него не реагировал.
"Взяли этого мошенника, так как я написал заявление в прокуратуру. Не надо говорить, что лично меня кто-то "разводил". Взятку-приманку мошеннику дали из спецфонда ГПУ, и к этим деньгам я не имею никакого отношения", - отметил А.Онищенко
Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.
Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.
Как сообщал УНН, ГПУ совместно с детективами НАБУ и СБУ разоблачила мошенника, который за 2 млн долл. обещал повлиять на руководителя САП Н.Холодницкого для закрытия дела в отношении народного депутата А.Онищенко.
Также по словам Н.Холодницкого, досудебное следствие уголовного производства в отношении народного депутата А.Онищенко и в дальнейшем будет осуществляться с соблюдением всех требований уголовного процессуального законодательства , а после проведения всех необходимых следственных действий оно будет направлено в суд только с обвинительным актом.