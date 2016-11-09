О.Онищенко вказав, що хабар у 2 млн дол. був приманкою ГПУ

“В середині літа на мене вийшов один зухвалий хлопець, який через мого посередника запропонував мені „повирішувати“ всі мої кримінальні справи. Заповзятливий хлопець представився близькою людиною Назара Холодницька (керівника САП — ред.), і до речі, перевірка підтвердила, що він з прокурорської сім’ї. Більш того, з Н.Холодницьким точно знайомий,” — написав О.Онищенко.

“Цей хлопець запропонував мені через посередника „подарувати“ йому 2 млн дол. за закриття „газової справи“. Так як для мене вся ця „газова справа“ — суцільний „розводняк“, я тут же подав заяву в ГПУ про те, що з мене вимагають хабар,” — зауважив він.

Також О.Онищенко додав, що цей шахрай надсилав повідомлення його довіреній особі, обіцяючи зустрічі з Н.Холодницьким, але в цілому, я знав, що ця людина знаходиться під наглядом Генпрокуратури і особливо на нього не реагував.

“Взяли цього шахрая, тому що я написав заяву в прокуратуру. Не треба говорити, що особисто мене хтось „розводив“. Хабар-приманку шахраєві дали зі спецфонду ГПУ, і до цих грошей я не маю ніякого відношення,” — наголосив О.Онищенко

Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.

Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.

Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з детективами НАБУ і СБУ викрила шахрая, який за 2 млн дол. обіцяв вплинути на керівника САП Н.Холодницького задля закриття справи щодо народного депутата О.Онищенка.

Також за словами Н.Холодницького, досудове слідство кримінального провадження стосовно народного депутата О.Онищенка і надалі здійснюватиметься з дотриманням усіх вимог кримінального процесуального законодавства, а після проведення усіх необхідних слідчих дій воно буде скеровано до суду лише з обвинувальним актом.