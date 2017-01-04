А.Мотузяник: за прошедшие сутки боевики 18 раз обстреляли мариупольское направление
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. За минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов по позициям сил АТО, одно из которых - из тяжелого вооружения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Практически без изменений (на мариупольском направлении - ред.). Две трети обстрелов на этом направлении и в дальнейшем приходится на приморские рубежи (участок фронта Водяное-Широкино), где враг планомерно открывал огонь в сторону сил АТО в течение всех суток. На этих рубежах противник активно применял бронетехнику и снайперов. Также в Широкино вчера боевики выпустили три минометные мины по нашим позициям. Остальные вооруженные провокации состоялась на участке фронта Марьинка-Красногоровка, в Павлополе и Талаковке. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов, 1 из которых - с применением минометов", - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, боевики продолжили обстрел позиции украинских военных в зоне проведения АТО, в частности на мариупольском направлении использовали минометы.