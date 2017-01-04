О.Мотузяник: минулої доби бойовики 18 разів обстріляли маріупольський напрямок

"Практично без змін (на маріупольському напрямку - ред.). Дві третини обстрілів на цьому напрямку і надалі припадає на приморські рубежі (ділянку фронту Водяне-Широкине), де ворог планомірно відкривав вогонь у бік сил АТО протягом усієї доби. На цих рубежах противник активно застосовував бронетехніку та снайперів. Також у Широкиному вчора бойовики випустили три мінометні міни по наших позиціях. Решта збройних провокацій відбулася на ділянці фронту Мар’їнка-Красногорівка, у Павлополі та Талаківці. Усього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів, 1 з яких – із застосуванням мінометів", - повідомив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, бойовики продовжили обстріл позиції українських військових в зоні проведення АТО, зокрема на маріупольському напрямку використовували міномети.