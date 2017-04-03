О.Дулуб назван лучшим тренером 23 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Главный тренер львовських "Карпат" Олега Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура Лиги Пари-матч, передает УНН со ссылкой на сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги очередного тура украинской Премьер-лиги. Лучшего тренера 23-го тура выбирали по среднему баллу среди 5-ти критериев оценки специалистов:
- номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)
- трудности в выстроены и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства)
- мастерство в работе с кадрами (игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)
- тренерская мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
- накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
По итогам всех оценок со средним баллом 4,8 победу в номинации получил наставник "Карпат" белорус Олег Дулуб.
Напомним, что дубль Александра Гладкого привел "Карпаты" к победе над "Сталь" (2: 0).