О.Дулуб назван лучшим тренером 23 тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54307 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105612 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162647 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119476 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118357 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113542 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104947 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107253 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155458 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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О.Дулуб назван лучшим тренером 23 тура УПЛ

О.Дулуб назван лучшим тренером 23 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10712 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Главный тренер львовських "Карпат" Олега Дулуб признан лучшим тренером 23-го тура Лиги Пари-матч, передает УНН со ссылкой на сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги очередного тура украинской Премьер-лиги. Лучшего тренера 23-го тура выбирали по среднему баллу среди 5-ти критериев оценки специалистов:

- номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

- трудности в выстроены и управлении подопечными (травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства)

- мастерство в работе с кадрами (игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

- тренерская мастерство (многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

- накопительный критерий (если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

По итогам всех оценок со средним баллом 4,8 победу в номинации получил наставник "Карпат" белорус Олег Дулуб.

Напомним, что дубль Александра Гладкого привел "Карпаты" к победе над "Сталь" (2: 0).

 

Украинские Национальные Новости

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