О.Дулуба названо найкращим тренером 23 туру УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу підвело підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги. Кращого наставника 23 туру було обрано за середнім балом серед 5-ти критеріїв оцінки спеціалістів:

- номінальний результат команди (важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова);

- труднощі в вишикувані та керуванні підопічними (травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини);

- майстерність в роботі з кадрами (гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі);

- тренерська майстерність (різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору);

- накопичувальний критерій (якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки).

За підсумками усіх оцінок із середнім балом 4,8 перемогу в номінації отримав наставник "Карпат" білорус Олег Дулуб.

Нагадаємо, що дубль Олександра Гладкого привів "Карпати" до перемоги над "Сталю" (2:0).