О.Дулуба названо найкращим тренером 23 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Головного тренера львівських "Карпат" Олега Дулуба визнано найкращим тренером 23-го туру Ліги Парі-матч, передає УНН з посиланням на сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу підвело підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги. Кращого наставника 23 туру було обрано за середнім балом серед 5-ти критеріїв оцінки спеціалістів:
- номінальний результат команди (важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова);
- труднощі в вишикувані та керуванні підопічними (травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини);
- майстерність в роботі з кадрами (гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі);
- тренерська майстерність (різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору);
- накопичувальний критерій (якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки).
За підсумками усіх оцінок із середнім балом 4,8 перемогу в номінації отримав наставник "Карпат" білорус Олег Дулуб.
Нагадаємо, що дубль Олександра Гладкого привів "Карпати" до перемоги над "Сталю" (2:0).