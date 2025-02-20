О чем 16-й санкционный пакет ЕС против рф: у Президента разъяснили ключевые пункты

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Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против РФ, который включает ограничения для 73 танкеров и около 10 российских банков. Также санкции коснулись экспорта алюминия, пропагандистских СМИ и предприятий ВПК.

Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций, направленный на усиление экономического давления на россию. В частности, под ограничения попали 73 танкера, что поможет бороться с теневым флотом, а также около 10 российских банков. Об этом рассказал Уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Сосредоточились на нефте-газовом секторе, под санкции попадают 73 танкера - это неплохое количество, поможет остановить теневой флот, которому столько внимания в последнее время было направлено. Плюс продолжается санкционирование отдельных пропагандистов, в частности ограничивается трансляция на европейском рынке 8 российских изданий и телеканалов

- рассказал Власюк.

По его словам, санкции коснулись и предприятий, связанных с российским ВПК, в том числе из третьих стран, которые помогают государству-агрессору.

Под новые ограничения также попали около десяти российских банков, которые будут отключены от системы SWIFT.

"Одно из самых тяжелых достижений для этого пакета - санкционный "бан" на экспорт из россии в Европу алюминия, с той особенностью, что все же будет вводиться определенная квота на определенное количество экспорта. Несколько критериев добавятся для санкционирования, что упростит в дальнейшем внесение в санкционные списки. И отдельным решением будет введение Европой 10% пошлины, тариф на российские удобрения", - сказал Власюк.

Он также отметил, что принятие 16-го санкционного пакета ЕС является важным сигналом, особенно на фоне политических событий в Вашингтоне. Он отметил, что в ближайшее время свои санкционные пакеты представят также Канада, Япония, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия.

Напомним

Экспорт нефти с главного тихоокеанского терминала россии остается стабильным, поскольку отправители и трейдеры снова обходят санкции США, привлекая новые суда. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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