Про що 16-й санкційний пакет ЄС проти рф: у Президента роз'яснили ключові пункти

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Київ • УНН

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Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти рф, який включає обмеження для 73 танкерів та близько 10 російських банків. Також санкції торкнулися експорту алюмінію, пропагандистських ЗМІ та підприємств ВПК.

Європейський Союз затвердив 16-й пакет санкцій, спрямований на посилення економічного тиску на росію. Зокрема, під обмеження потрапили 73 танкери, що допоможе боротися з тіньовим флотом, а також близько 10 російських банків. Про це розповів Уповноважений Президента України із санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону у четвер, передає УНН.

Зосередилися на нафто-газовому секторі, під санкції потрапляють 73 танкери - це непогана кількість, допоможе зупинити тіньовий флот, якому стільки уваги останнім часом було спрямовано. Плюс продовжується санкціонування окремих пропагандистів, зокрема обмежується трансляція на європейському ринку 8 російських видань та телеканалів

- розповів Власюк.

За його словами, санкції торкнулися й підприємств, пов’язаних із російським ВПК, зокрема з третіх країн, які допомагають державі-агресору.

Під нові обмеження також потрапили близько десяти російських банків, які будуть відключені від системи SWIFT.

"Одне з найважчих досягнень для цього пакету - санкційний "бан" на експорт з росії до Європи алюмінію, з тією особливістю, що все ж таки буде запроваджуватись певна квота на певну кількість експорту. Декілька критеріїв додадуться для санкціонування, що спростить у подальшому внесення до санкційних списків. І окремим рішенням буде запровадження Європою 10% мита, тариф на російські добрива", - сказав Власюк.

Він також наголосив, що ухвалення 16-го санкційного пакету ЄС є важливим сигналом, особливо на тлі політичних подій у Вашингтоні. Він зазначив, що найближчим часом свої санкційні пакети представлять також Канада, Японія, Австралія, Велика Британія та Нова Зеландія.

Нагадаємо

Експорт нафти з головного тихоокеанського терміналу росії залишається стабільним, оскільки відправники та трейдери знову обходять санкції США, залучаючи нові судна. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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