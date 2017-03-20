О.Березюк: разговор Президента с руководителями парламентских фракций будет нелегким
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк считает, что разговор Президента Украины Петра Порошенко с руководителями фракций будет нелегким. Об этом он сказал журналистам перед встречей с Президентом, передает корреспондент УНН.
"Считаю, что решение Президента поговорить с руководителями фракций является правильным, хотя, думаю, что оно будет не легким. Ведь надо будет откровенно говорить о серьезных проблемах", - сказал О.Березюк.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в 19:30 встретится с главами парламентских фракций.
Как сообщал УНН, во время встречи глав фракций с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.