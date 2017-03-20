О.Березюк: разговор Президента с руководителями парламентских фракций будет нелегким

"Считаю, что решение Президента поговорить с руководителями фракций является правильным, хотя, думаю, что оно будет не легким. Ведь надо будет откровенно говорить о серьезных проблемах", - сказал О.Березюк.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в 19:30 встретится с главами парламентских фракций.

Как сообщал УНН, во время встречи глав фракций с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.