О.Березюк: розмова Президента з керівниками парламентських фракцій буде нелегкою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк вважає, що розмова Президента України Петра Порошенка з керівниками фракцій буде нелегкою. Про це він сказав журналістам перед зустріччю з Президентом, передає кореспондент УНН.
“Вважаю, що рішення Президента поговорити з керівниками фракцій є правильним, хоча, думаю, що воно буде не легким. Адже треба буде відверто говорити про серйозні проблеми”, — сказав О.Березюк.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій.
Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.