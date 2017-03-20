О.Березюк: розмова Президента з керівниками парламентських фракцій буде нелегкою

“Вважаю, що рішення Президента поговорити з керівниками фракцій є правильним, хоча, думаю, що воно буде не легким. Адже треба буде відверто говорити про серйозні проблеми”, — сказав О.Березюк.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.