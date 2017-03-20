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О.Березюк: розмова Президента з керівниками парламентських фракцій буде нелегкою

О.Березюк: розмова Президента з керівниками парламентських фракцій буде нелегкою

Київ • УНН

 • 9045 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк вважає, що розмова Президента України Петра Порошенка з керівниками фракцій буде нелегкою. Про це він сказав журналістам перед зустріччю з Президентом, передає кореспондент УНН.

“Вважаю, що рішення Президента поговорити з керівниками фракцій є правильним, хоча, думаю, що воно буде не легким. Адже треба буде відверто говорити про серйозні проблеми”, — сказав О.Березюк.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.

Українські Національні Новини

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