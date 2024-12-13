NYT: война в Украине может завершиться в 2025 году

Война в Украине может завершиться в 2025 году, но ее результаты будут зависеть от международной поддержки и будущих мирных переговоров, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Независимо от результатов президентских выборов в США, война в Украине, вероятно, приближается к завершению в 2025 году. В обеих странах уменьшаются человеческие ресурсы, и продолжается активная мобилизация. Это создает условия для начала мирных переговоров.

Победа Дональда Трампа может ускорить этот процесс. Во время своей кампании он обещал завершить войну до инаугурации. Хотя это выглядит как преувеличение, его стремление к скорейшему началу переговоров очевидно.

Однако для Украины это плохие новости. россия продвигается на востоке и возвращает территории, потерянные прошлым летом. Украина продолжает обороняться, но ее войска рассеяны, и возникает угроза нехватки солдат. Без увеличения помощи, особенно от США, Киев рискует потерять способность эффективно противостоять агрессии.

Европа, хотя и разработала план логистической поддержки Украины на саммите НАТО, вряд ли сможет компенсировать потерю американской помощи. Экономические и промышленные ресурсы Европы значительно ограничены, и без поддержки США обеспечение оружия и финансирования для Украины станет серьезной проблемой.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что возвращение утраченных территорий дипломатическим путем может стать неизбежным сценарием.

WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

Администрация Байдена пытается поставить Украину в выгодную позицию на переговорах, предоставляя оружие, включая ракеты дальнего радиуса действия. Однако даже такие меры вряд ли позволят Украине вернуть большинство территорий.

Для Украины исход войны зависит не только от военных достижений, но и от соглашений с Европой и США, которые будут гарантировать долгосрочную безопасность и экономическую интеграцию с Западом. При этом членство в НАТО остается маловероятным, особенно при президентстве Трампа, который, скорее всего, не предоставит такой гарантии.

Предложения по нейтралитету Украины, которые поддерживает часть республиканцев, соответствуют требованиям россии. Трамп может стремиться показать уступки со стороны путина, например, экономическую интеграцию Украины с Европой, но это не заменит гарантий безопасности. Киев опасается, что такое соглашение даст путину время на восстановление сил для новых атак.

Защита Киева станет самым сложным и важным аспектом любых переговоров. Хотя Трамп не захочет выглядеть слабым, возможность заключить сделку, которая устроит обе стороны, остается крайне неопределенной.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является для него главным приоритетом, хотя и ситуация на Ближнем востоке для него не менее важна.