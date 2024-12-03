WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

Президент Владимир Зеленский незаметно меняет риторику о мирных переговорах о завершении войны с рф, намекая на то, что Украина готова к ним. Впрочем, при условии предоставления Киеву приглашения на членство в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

WSJ указывает на то, что в ряде интервью и публичных заявлений за последнюю неделю Президент Украины хотел показать свою готовность к переговорам о прекращении войны - несмотря на то, что неоднократно настаивал на том, что Киев будет воевать до тех пор, пока не вернет себе территории, которые оккупировала рф.

Сейчас же, как пишет WSJ, глава государства предполагает, что мог бы пойти на соглашение о прекращении огня, которое фактически оставило бы оккупированную территорию "в руках москвы" - в случае если бы остальная Украина получила защиту со стороны стран НАТО. Однако на пути к этому стоят два препятствия. Шансы Украины присоединиться к военному альянсу в ближайшей перспективе остаются небольшими. Кроме того, нет никаких признаков того, что президент рф владимир путин хочет вести переговоры.



Дополнение

29 ноября в интервью Sky News Зеленский заявлял, что допускает возможность заключения соглашения о прекращении огня с россией, если подконтрольная территория Украины будет взята под зонтик НАТО.



2 декабря глава государства подчеркнул, что Украина не примет ультиматумов от рф и не согласится на капитуляцию. Он планирует дополнительные переговоры с президентом США Трампом для детального обсуждения ситуации.