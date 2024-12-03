WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

ukenru
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
08:24 • 66178 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 121633 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 117994 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 117356 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 111620 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 130638 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 104359 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 133920 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152936 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 166200 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины

Воздушные силы фиксируют движение вражеских дронов в семи областях Украины

 • 64438 просмотра
НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе-Reuters

НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе-Reuters

 • 73425 просмотра
Грузины протестуют против правительства: что сейчас происходит в столице страны

Грузины протестуют против правительства: что сейчас происходит в столице страны

 • 55537 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

 • 67985 просмотра
Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

 • 23123 просмотра
публикации
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

08:24 • 66137 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 121627 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 130634 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 176535 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 169198 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 104156 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 104167 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 110961 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 108842 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 110684 просмотра
Актуальное
WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

Киев  •  УНН

 • 4825 просмотра

Read in English

The Wall Street Journal сообщает об изменении риторики Зеленского относительно мирных переговоров с россией. Президент готов обсуждать прекращение огня в обмен на членство Украины в НАТО.

Президент Владимир Зеленский незаметно меняет риторику о мирных переговорах о завершении войны с рф, намекая на то, что Украина готова к ним. Впрочем, при условии предоставления Киеву приглашения на членство в НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

WSJ указывает на то, что в ряде интервью и публичных заявлений за последнюю неделю Президент Украины хотел показать свою готовность к переговорам о прекращении войны - несмотря на то, что неоднократно настаивал  на том, что Киев будет воевать  до тех пор, пока не вернет себе территории, которые оккупировала рф. 

Сейчас же, как пишет WSJ, глава государства предполагает, что мог бы пойти на соглашение о прекращении огня, которое фактически оставило бы оккупированную территорию "в руках москвы" - в случае если бы остальная Украина получила защиту со стороны стран НАТО. Однако на пути к этому стоят два препятствия. Шансы Украины присоединиться к военному альянсу в ближайшей перспективе остаются небольшими. Кроме того, нет никаких признаков того, что президент рф  владимир путин хочет вести переговоры.

Дополнение 

29 ноября в интервью Sky News Зеленский заявлял, что допускает возможность заключения соглашения о прекращении огня с россией, если подконтрольная территория Украины будет взята под зонтик НАТО. 

2 декабря глава государства подчеркнул, что Украина не примет ультиматумов от рф и не согласится на капитуляцию. Он планирует дополнительные переговоры с президентом США Трампом для детального обсуждения ситуации.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина