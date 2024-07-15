Правоохранители США не нашли связи подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента Дональда Трампа с террористическими организациями или иностранными государствами, также они не обнаружили у него признаков каких-либо психических заболеваний. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.

Детали

"Сотрудник ФБР в Питтсбурге, возглавляющий расследование, заявил, что [подозреваемый Томас Мэтью] Крукс, убитый контрснайперами, вероятно, действовал в одиночку, и никаких дополнительных угроз общественной безопасности нет", - говорится в материале издания.

По данным газеты, пока ФБР не нашло доказательств психического заболевания или угрожающего поведения подозреваемого в интернете. Также следователи не нашли никаких указаний на то, что Крукс имел проблемы с правоохранительными органами до инцидента.

Отдельно Ройек заявил, что Томас Крукс не был связан с какой-то конкретной идеологией, но ФБР все еще прочесывает его социальные сети и другую собственность в поисках доказательств.

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