В доме и автомобиле стрелка, подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, было обнаружено взрывчатое вещество, об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает CNN, пишет УНН.

Информацию об обнаружении взрывчатки журналистам подтвердили многочисленные источники в правоохранительных органах.

ФБР публично идентифицировало стрелка как Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Власти говорят, что он сделал несколько выстрелов с крыши здания недалеко от места проведения митинга, прежде чем был убит агентами Секретной службы.

По словам источников в правоохранительных органах, власти использовали пистолет, чтобы установить личность стрелка, поскольку у него не было при себе документов, удостоверяющих личность.

В связи с покушением на Трампа руководительница Секретной службы США вызвала на слушание в Конгресс

Напомним

В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Агенты Секретной службы вывели бывшего президента США Дональда Трампа со сцены после того, как он упал на землю на митинге в Батлере.

Позже Трамп сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. В результате стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.

Стрелка, которым оказался 20-летний мужчина, убили. По информации, которую предоставила Секретная служба, он произвел несколько выстрелов в сторону сцены с крыши здания за пределами места проведения митинга. Сейчас события расследуются, как покушение на Трампа.