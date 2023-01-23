NYT: рассылка писем с бомбами в Испании могла организовать ГРУ и ультраправые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. К рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, информирует УНН.
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"Американские и европейские официальные лица считают, что российские военные разведчики поручили сообщникам группировки сторонников превосходства белой расы, базирующейся в россии, провести недавнюю кампанию по рассылке бомб в Испании, наиболее известными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты", - пишет NYT.
Детали
По информации западных разведслужб Испании и других стран, к рассылке почтовых отправлений с бомбами в Испании в конце 2022 года может быть причастна ультраправая группировка "Российское императорское движение". Группа, которая была признана Государственным департаментом США как глобальная террористическая организация, имеет связь с российскими спецслужбами.
Источники NYT отметили, что офицеры Главного управления разведки россии хотели застать европейских чиновников врасплох. Таким образом россия хотела продемонстрировать, что она и ее ставленники могут осуществить террористические удары по всей Европе, включая столицы стран-членов НАТО. Испанские следователи уже идентифицировали лиц, которые могут быть причастны к нападениям.