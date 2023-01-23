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NYT: розсилання листів із бомбами в Іспанії могло організувати ГРУ та ультраправі

Київ • УНН

 • 1280434 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. До розсилки листів з бомбами офіційним особам в Іспанії причетна російська військова розвідка, що використовувала ультраправі угруповання, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, інформує УНН.

NYT: розсилання листів із бомбами в Іспанії могло організувати ГРУ та ультраправі

Цитата

"Американські та європейські офіційні особи вважають, що російські військові розвідники доручили спільникам угруповання прихильників переваги білої раси, що базується в росії, провести нещодавню кампанію з розсилки бомб в Іспанії, найбільш відомими цілями якої були прем'єр-міністр, міністр оборони та іноземні дипломати", - пише NYT.

Деталі

За інформацією західних розвідслужб Іспанії та інших країн, до розсилання поштових відправлень із бомбами в Іспанії наприкінці 2022 року може бути причетне ультраправе угруповання "Російський імператорський рух". Група, яка була визнана Державним департаментом США як глобальна терористична організація, має зв’язок із російськими спецслужбами.

Джерела NYT зазначили, що офіцери Головного управління розвідки росії хотіли заскочити європейських чиновників зненацька. Таким чином росія хотіла продемонструвати, що вона та її ставленики можуть здійснити терористичні удари по всій Європі, включно зі столицями країн-членів НАТО. Іспанські слідчі вже ідентифікували осіб, які можуть бути причетні до нападів.

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