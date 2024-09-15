Нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны: Зеленский отреагировал на удар по многоэтажке в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар оккупантов по многоэтажке в Харькове, заявил, что этот террор может быть остановлен, но для этого нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны, передает УНН.

Продолжается спасательная операция в Харькове. российский удар авиабомбами. Поврежден обычный жилой дом, многоэтажка. Между 9-м и 12-м этажами - пожар и завалы. На данный момент известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает, - написал Зеленский.

Президент добавил, что мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев.

Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решимость наиболее эффективно защищает от террора, - отметил Зеленский.

Напомним

российские войска атаковали многоэтажку в Немышлянском районе Харькова. В результате удара пострадали 25 человек, в том числе трое детей, возник пожар и разрушения здания.