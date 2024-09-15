Потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні: Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці в Харкові

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар окупантів по багатоповерхівці в Харкові, заявив, що цей терор може бути зупинений, але для цього потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні, передає УНН.

Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає, - написав Зеленський.

Президент додав, що світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

російські війська атакували багатоповерхівку в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок удару постраждало 25 осіб, у тому числі троє дітей, виникла пожежа та руйнування будівлі.