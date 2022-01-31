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15 марта, 19:03 • 104112 просмотра

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Нуланд допустила очередные переговоры Блинкена и Лаврова на этой неделе

Нуланд допустила очередные переговоры Блинкена и Лаврова на этой неделе

Киев • УНН

 • 22375 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Новые переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут состояться на этой неделе, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире CBS, пишет УНН.

Цитата:

"Мы слышали некоторые признаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе тот факт, что на этой неделе, скорее всего, будут говорить госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров", - сказала Нуланд.

Детали

При этом она подчеркнула, что США хотят "решить эти вопросы дипломатическим путем, путем контроля над вооружениями".

"Путин дал себе такую возможность, но он также дал себе возможность серьезного вторжения. Поэтому мы также должны быть к этому готовы", - добавила Нуланд.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на предложения по "гарантиям безопасности". В США и НАТО указали, что сохранят принцип "открытых дверей" в НАТО.

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