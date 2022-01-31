Нуланд допустила чергові переговори Блінкена та Лаврова цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Нові переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена можуть відбутися прийдешнього тижня, повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в ефірі CBS, пише УНН.
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"Ми чули деякі ознаки того, що росіяни зацікавлені у взаємодії за цими пропозиціями, у тому числі той факт, що цього тижня, швидше за все, говоритимуть держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров", - сказала Нуланд.
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При цьому вона підкреслила, що США хочуть "вирішити ці питання дипломатичним шляхом, шляхом контролю над озброєннями".
"Путін дав собі таку можливість, але він також дав собі можливість серйозного вторгнення. Тому ми також повинні бути до цього готові", - додала Нуланд.
Контекст
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.
Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.
26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки". У США і НАТО вказали, що збережуть принцип "відчинених дверей" у НАТО.