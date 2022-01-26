США збережуть принцип "відчинених дверей" у НАТО - Блінкен

Цитата

“У документі ясно позначені базові принципи, яким ми віддані і які будемо відстоювати, більшість з них були озвучені мною протягом останніх тижнів, в тому числі політики „відкритих дверей“ НАТО. Ми впевнені, що наші основні принципи, якими ми керуємося, в тому числі щодо територіальної цілісності і суверенітету України і права країн самостійно приймати рішення щодо вступу в альянси, ми повинні прийняти взаємні прозорі заходи щодо ядерного потенціалу і військових навчань", — розповів Блінкен.

Деталі

Блінкен зазначив, що письмова відповідь, підготовлена США, була узгоджена з європейськими партнерами, НАТО і Україною.

За його словами, у відповіді також було порушено питання контролю над озброєнням. США готові укласти додаткові угоди на цей рахунок.

Блінкен додав, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо РФ припинить деескалацію і агресію щодо України.

Крім того, він зазначив, що США не опублікують відповідь, тому що в дипломатії має залишатися місце для конфіденційних розмов.

Що було раніше

США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Блінкен заявив, що планує днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір направити Росії письмову відповідь на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" вже сьогодні.



Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.