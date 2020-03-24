НСЗУ: если почувствовали симптомы коронавируса, не стоит сразу идти к врачу – позвоните
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Национальной службе здоровья Украины дали совет не идти к врачу сразу, если человек испытывает симптомы Covid-19, а сначала позвонить семейному врачу или на горячую линию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост в Telegram-канале НСЗУ.
“Если чувствуете симптомы коронавируса, не нужно сразу идти к врачу или в ближайшую больницу”, — сообщают в службе.
Однако, следует принять следующие меры: позвонить своему врачу, с которым имеете заключенную декларацию. Напомнить врачу ваши имя и фамилию и сообщить о симптомах, описать контакты с потенциально инфицированными людьми или рассказать о недавних путешествиях.
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“Если вы не заключили декларацию, сразу звоните на горячую линию по вопросам коронавируса в вашей области”, — советуют в НСЗУ.
Так, все необходимые телефоны можно найти здесь. Или можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также можно позвонить на горячую линию Центра общественного здоровья +38 044 425 43 54 или на Правительственный контакт-центр по телефону 15-45.
Отмечается, что дальнейший алгоритм действий вам скажет ваш врач или оператор контакт-центра, на который вы позвонили.
“Если вы не имеете ни декларации с врачом, ни симптомов COVID-19, также не нужно сразу идти в больницу. Сначала позвоните в регистратуру учреждения и узнайте алгоритм подачи декларации”, — резюмируют в службе.
Напомним, что в СНБО создали два сервиса для мониторинга COVID-19 в Украине и обеспеченности больниц.