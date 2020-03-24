НСЗУ: если почувствовали симптомы коронавируса, не стоит сразу идти к врачу – позвоните

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Национальной службе здоровья Украины дали совет не идти к врачу сразу, если человек испытывает симптомы Covid-19, а сначала позвонить семейному врачу или на горячую линию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост в Telegram-канале НСЗУ.