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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101557 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104814 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106814 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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НСЗУ: если почувствовали симптомы коронавируса, не стоит сразу идти к врачу – позвоните

НСЗУ: если почувствовали симптомы коронавируса, не стоит сразу идти к врачу – позвоните

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Национальной службе здоровья Украины дали совет не идти к врачу сразу, если человек испытывает симптомы Covid-19, а сначала позвонить семейному врачу или на горячую линию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост в Telegram-канале НСЗУ.

“Если чувствуете симптомы коронавируса, не нужно сразу идти к врачу или в ближайшую больницу”, — сообщают в службе.

Однако, следует принять следующие меры: позвонить своему врачу, с которым имеете заключенную декларацию. Напомнить врачу ваши имя и фамилию и сообщить о симптомах, описать контакты с потенциально инфицированными людьми или рассказать о недавних путешествиях.

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“Если вы не заключили декларацию, сразу звоните на горячую линию по вопросам коронавируса в вашей области”, — советуют в НСЗУ.

Так, все необходимые телефоны можно найти здесь. Или можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Также можно позвонить на горячую линию Центра общественного здоровья +38 044 425 43 54 или на Правительственный контакт-центр по телефону 15-45.

Отмечается, что дальнейший алгоритм действий вам скажет ваш врач или оператор контакт-центра, на который вы позвонили.

“Если вы не имеете ни декларации с врачом, ни симптомов COVID-19, также не нужно сразу идти в больницу. Сначала позвоните в регистратуру учреждения и узнайте алгоритм подачи декларации”, — резюмируют в службе.

Напомним, что в СНБО создали два сервиса для мониторинга COVID-19 в Украине и обеспеченности больниц.

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