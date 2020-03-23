У РНБО створили два сервіси для моніторингу COVID-19 в Україні та забезпеченості лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ситуаційний центр РНБО протягом 20-22 березня створив два електронних сервіси для моніторингу стану захворюваності на COVID-19 та забезпечення лікарень відповідними силами та засобами для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Ситуаційним центром Ради національної безпеки і оборони України протягом 20-22 березня цього року за участі фахівців Офісу Президента України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства охорони здоров’я України створено два електронних сервіси для моніторингу стану захворюваності на COVID-19 та забезпечення лікарень відповідними людськими та матеріально-технічними ресурсами для боротьби з коронавірусом”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що перший сервіс - кабінети адміністраторів для областей у контексті моніторингу даних щодо захворюваності. Другий – для адміністраторів лікарень з інфекційними відділеннями та додаткових опорних лікарень, які були визначені областями, щодо матеріально-технічного забезпечення та забезпечення медичним персоналом.
“Обидва сервіси повністю готові до застосування, доступи передані всім областям і
263-м лікарням”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, в РНБО обговорили, чим лікувати хворих на COVID-19.