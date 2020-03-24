НСЗУ: якщо відчули симптоми коронавірусу, не варто одразу йти до лікаря – зателефонуйте

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Національній службі здоров’я України дали пораду не йти до лікаря одразу, якщо людина відчуває симптоми Covid-19, а спершу подзвонити сімейному лікарю або на гарячу лінію. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост в Telegram-каналі НСЗУ.