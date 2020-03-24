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НСЗУ: якщо відчули симптоми коронавірусу, не варто одразу йти до лікаря – зателефонуйте

Київ • УНН

 • 24333 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Національній службі здоров’я України дали пораду не йти до лікаря одразу, якщо людина відчуває симптоми Covid-19, а спершу подзвонити сімейному лікарю або на гарячу лінію. Про це повідомляє УНН з посиланням на пост в Telegram-каналі НСЗУ.

“Якщо відчуваєте симптоми коронавірусу, не потрібно відразу йти до свого лікаря або в найближчу лікарню”, — повідомляють у службі.

Проте, варто вжити наступних заходів: подзвонити своєму лікарю, з яким маєте укладену декларацію. Нагадати лікареві ваші ім’я та прізвище та повідомити про симптоми, описати контакти з потенційно інфікованими людьми або розказати про нещодавні подорожі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вживати превентивні заходи щодо коронавірусу треба було ще в січні — лікар

“Якщо ви не уклали декларацію, одразу телефонуйте на гарячу лінію з питань коронавірусу у вашій області”, — радять в НСЗУ.

Так, усі потрібні телефони можна знайти тут. Або можна зателефонувати у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Також можна подзвонити на гарячу лінію Центру громадського здоров’я +38 044 425 43 54 або на Урядовий контакт-центр за номером 15-45.

Зазначається, що подальший алгоритм дій вам скаже ваш лікар або оператор контакт-центру, на який ви зателефонували.

“Якщо ви не маєте ані декларації з лікарем, ані симптомів COVID-19, також не потрібно одразу йти до лікарні. Спочатку подзвоніть в реєстратуру закладу і дізнайтесь про алгоритм подання декларації”, — резюмують в службі.

Нагадаємо, що у РНБО створили два сервіси для моніторингу COVID-19 в Україні та забезпеченості лікарень.

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