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Вживати превентивні заходи щодо коронавірусу треба було ще в січні - лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Превентивні заходи щодо боротьби з типом коронавірусу Covid-19 слід було вводити в Україні ще в січні. Про це в ефірі телеканалу Zik заявив головний санітарно-епідеміологічний лікар України 2014-2016 років Ярослав Протас, передає УНН.

Зокрема, мова йде про обмеження пересування громадян між містами, а також миттєве введення карантинних заходів в тих областях, де були перші прояви Covid-19.

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"Карантинні заходи мали бути адекватні до ситуації. Наприклад, в громадському транспорті дозволили їздити по 10 людей, натомість на зупинках збиралося по 100 людей. Ми не врахували те, що в нас зруйнована система протиепідемічної безпеки. Ще в січні потрібно було йти на випередження. Ні економіка, ні система охорони здоров'я нашої держави зараз не готові жити в такому карантині, але карантин — єдиний спосіб зараз, щоб мінімізувати наслідки цієї хвороби", - сказав Протас.

Водночас, Протас зазначив, що пік спалаху епідемії в Україні можна очікувати через два тижні

"Інфекція росте в геометричній прогресії, коли одна людина може заразити до 20 оточуючих", - додав Протас.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у Києві зросло до 28 осіб, адже протягом дня підтвердилися ще чотири випадки.

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