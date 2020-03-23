Принимать превентивные меры относительно коронавируса надо было еще в январе - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Превентивные меры по борьбе с типом коронавируса Covid-19 следовало вводить в Украине еще в январе. Об этом в эфире телеканала Zik заявил главный санитарно-эпидемиологический врач Украины 2014-2016 годов Ярослав Протас, передает УНН.
В частности, речь идет об ограничении передвижения граждан между городами, а также мгновенное введение карантинных мероприятий в тех областях, где были первые проявления Covid-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У двух волынян экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат
"Карантинные меры должны быть адекватны ситуации. Например, в общественном транспорте разрешили ездить по 10 человек, но на остановках собиралось по 100 человек. Мы не учли то, что у нас разрушена система противоэпидемической безопасности. Еще в январе нужно было идти на опережение. Ни экономика, ни система здравоохранения нашего государства сейчас не готовы жить в таком карантине, но карантин - единственный способ сейчас, чтобы минимизировать последствия этой болезни", - сказал Протас.
В то же время, Протас отметил, что пик вспышки эпидемии в Украине можно ожидать через две недели.
"Инфекция растет в геометрической прогрессии, когда один человек может заразить до 20 окружающих", - добавил Протас.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, ведь в течение дня подтвердились еще четыре случая.