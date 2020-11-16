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НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат больных COVID-19

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11286 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальной службе здоровья Украины не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре. Об этом сказал исполняющий главы НСЗУ Андрей Виленский во время заседания парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования в понедельник, передает УНН.

"Хочу доложить народным депутатам, что на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 до конца этого года. Мы подали соответствующие документы в Министерство охраны здоровья и Минфин, для того, чтобы этот вопрос был решен", - сказал Андрей Виленский.

Он также попросил у народных депутатов поддержки, чтобы сделать это как можно быстрее.

Также он отметил, что в мае 240 больниц, оказывающих помощь пациентам, больных COVID-19, имели договоры с НСЗУ, а сейчас их 437 и потребность в койках растет.

"Мы понимаем, что учреждения здравоохранения, если речь будет идти о заключении договора с НСЗУ, должны соответствовать требованиям, установленным к таким заведениям, согласно постановлению 391 Кабинета министров Украины. Сейчас таким требованиям соответствует только, из перечня учреждений, учреждения "Укрзализныци", и мы сейчас проводим подготовительную работу для того, чтобы заключить договор с теми учреждениями здравоохранения", - добавил Виленский.

Напомним, Кабинет министров планирует перераспределить расходы Минздрава на 2020 год, в частности, на приобретение рентгеновской трубки для Охматдета и перераспределение средств на программу по оплате труда госслужащих.

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