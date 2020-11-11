Гроші для Охматдиту та зарплата держслужбовців: на що Кабмін хоче перерозподілити видатки МОЗ

Так, урядовці планують розглянути два проекти розпорядження щодо перерозподілу деяких видатків держбюджету, передбачених МОЗ на 2020 рік. Один із проектів розпорядження має на меті фінансове забезпечення придбання НДСЛ "Охматдит" рентгенівської трубки до апарату комп’ютерного томографа, придбання джерел іонізуючого випромінювання для апаратів променевої терапії для Національного інституту раку, забезпечення лікування за кордоном громадян України та збільшення кількості наданих послуг методом трансплантації органів і тканин.

Окрім того, пропонується зменшити обсяг видатків споживання за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення" на суму 3789,4 тисячі грн (з них оплата праці – 3106,1 тис. грн), які не використовуються НСЗУ та збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я" на 3789,4 тис. грн з метою забезпечення достатнього рівня оплати праці державних службовців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом. А також про перерозподіл видатків для МОЗ на 2020 рік.