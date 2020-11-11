Кабмін сьогодні збирається виділити гроші на кисень у COVID-лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо виділення коштів для підведення кисню до ліжок в лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом. А також про перерозподіл видатків для МОЗ на 2020 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.
Уряд планує розгляд проектів постанов, зокрема, щодо виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусом. Також хочуть перерозподілити видатки для МОЗ на 2020 рік.
Окрім того, урядовці планують схвалити концепцію програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року та розглянути проекти указів Президента, зокрема, щодо молодіжної політики до 2030 року. А також планують розглянути питання щодо змін в ЗУ “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”.
На засіданні передбачається виступ голови Фонду держмайна щодо низки питань по списання державного майна. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов також доповідатиме про кадрові питання.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.
Як повідомляв УНН раніше, у Міністерстві охорони здоров'я планують до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню.