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Деньги для Охматдета и зарплата госслужащих: на что Кабмин хочет перераспределить расходы Минздрава

Деньги для Охматдета и зарплата госслужащих: на что Кабмин хочет перераспределить расходы Минздрава

Киев  •  УНН

 • 22711 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует перераспределить расходы Минздрава на 2020 год, в частности, на приобретение рентгеновской трубки для Охматдета и перераспределение средств на программу по оплате труда госслужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, чиновники планируют рассмотреть два проекта распоряжения о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Минздравом на 2020 год. Один из проектов распоряжения имеет целью финансовое обеспечение приобретения НДСБ "Охматдет" рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа, приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института рака, обеспечение лечения за границей граждан Украины и увеличение количества предоставляемых услуг методом трансплантации органов и тканей.

Кроме того, предлагается уменьшить объем расходов потребления по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения" на сумму 3789,4 тысячи грн (из них оплата труда - 3106,1 тыс. грн), которые не используются НСЗУ и увеличение объема расходов потребления по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере здравоохранения" на 3789,4 тыс. грн с целью обеспечения достаточного уровня оплаты труда государственных служащих.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, выделение средств для подведения кислорода к кроватям в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом. А также о перераспределении расходов для Минздрава на 2020 год.

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