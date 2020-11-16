НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, що лікують хворих на COVID-19

"Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року. Ми подали відповідні документи до Міністерства охорони здоров’я і Мінфіну, для того, щоб це питання було вирішене", - сказав Андрій Віленський.

Він також попросив у народних депутатів підтримки, щоб зробити це якнайшвидше.

Також він зазначив, що у травні 240 лікарень, що надають допомогу пацієнтам, хворих на COVID-19, мали договори з НСЗУ, а зараз їх 437 і потреба в ліжках зростає.

“Ми розуміємо, що заклади охорони здоров’я, якщо мова буде йти про укладення договору з НСЗУ повинні відповідати вимогам, які встановлені до таких закладів, згідно з постановою 391 Кабінету міністрів України. Наразі таким вимогам відповідає виключно, з переліку тих закладів, заклади “Укрзалізниці”, і ми зараз проводимо підготовчу роботу для того, щоб укласти договір з тими закладами охорони здоров'я”, - додав Віленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує перерозподілити видатки МОЗ на 2020 рік, зокрема, на придбання рентгенівської трубки для Охматдиту та перерозподіл коштів на програму щодо оплати праці держслужбовців.