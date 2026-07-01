Новую программу кредитования для бизнеса со стартом под 0,1% годовых запустили в Украине

В Украине стартовала новая программа более дешевого кредитования для бизнеса, детали сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня заработала новая программа более дешевого кредитования на восстановление предприятий, пострадавших от российских обстрелов - указала Свириденко.

Кто может воспользоваться

Малый и средний бизнес, по ее словам, может получить до 150 млн грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на восстановление разрушенного или поврежденного имущества.

Какие условия

В течение первых двух лет ставка по таким кредитам составляет 0,1% годовых. Начиная с третьего года — на условиях программы 5-7-9.

Максимальный срок кредитования — до 10 лет. Подать заявку можно через один из уполномоченных банков в течение двух лет после зафиксированного факта повреждения или разрушения предприятия.

Такие кредиты не будут учитываться при определении максимальной суммы займов по 5-7-9. Это, как ожидается, позволит предприятиям одновременно с восстановлением пользоваться и другими кредитами по этой программе.

Правительство, по словам Свириденко, продолжает расширять инструменты поддержки пострадавших предприятий в рамках политики "Сделано в Украине". Кроме новой кредитной программы предприятиям доступны гранты на восстановление производственного оборудования, механизмы компенсации зарплат работникам во время вынужденного простоя вследствие российских обстрелов и страхование военных рисков, добавила она.

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