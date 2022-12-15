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Укрпочта открыла предзаказ на новогоднюю марку

Укрпочта открыла предзаказ на новогоднюю марку

Киев • УНН

 • 620107 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С сегодняшнего дня украинцы могут сделать предзаказ официальной новогодней марки. Об этом в телеграме сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает УНН.

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"Чтобы немного настроиться на новый, уверенный, победный год, и, кстати, поздравить наших военных, сегодня начинаем предзаказ нашей официальной новогодней марки", – написал Смелянский.

Детали

В отделениях Укрпочты праздничная марка появится 19 декабря. Тираж – 720 тысяч марок (120 тысяч листов).

Также можно приобрести художественную карточку "С Рождеством" и конверт "Победного Нового Года!".

Автором рисунка, за который проголосовали тысячи украинцев, стала девочка из Николаева.

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Эскиз марки был доработан. Как сообщил Смелянский, добавили несколько символических элементов: поле боя, покрытое снегом, и зажженные свечи на окне.

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"Но основной месседж остается неизменным – война разлучила многих украинцев, создала границы там, где еще в прошлом Новом году царили радость и смех. Но, несмотря на это, мы верим, что 2023 год перевернет все на 180 градусов и чудо под названием "Победа" станет не просто мечтой, а еще одним днем рождения нашей страны", – добавил гендиректор Укрпочты.

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