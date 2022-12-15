Укрпошта відкрила передзамовлення на новорічну марку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Відсьогодні українці можуть зробити передзамовлення офіційної новорічної марки. Про це в телеграмі повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
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"Щоб трохи налаштуватись на новий, впевнений, переможний рік, і, до речі, привітати наших військових, сьогодні починаємо передзамовлення нашої офіційної новорічної марки", – написав Смілянський.
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У відділеннях Укрпошти святкова марка з'явиться 19 грудня. Тираж – 720 тисяч марок (120 тисяч листів).
Також можна придбати художню картку "З Різдвом" і конверт "Переможного Нового Року!".
Автором малюнку, за який проголосували тисячі українців, стала дівчинка з Миколаєва.
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Ескіз марки було допрацьовано. Як повідомив Смілянський, додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом, і запалені свічки на вікні.
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"Та основний меседж залишається незмінним – війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх. Але, попри це, ми віримо, що 2023 рік переверне все на 180 градусів і диво під назвою "Перемога" стане не просто мрією, а ще одним днем народження нашої країни", – додав гендиректор Укрпошти.