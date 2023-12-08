Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров
Киев • УНН
В Украине продолжается бета-тестирование нового сервиса для перерегистрации автомобилей через приложение "Дія", о чем объявил министр Михаил Федоров. Первый комплект документов, которой был оформлен полностью онлайн, отправлен владельцу.
Продолжается тестирование новой услуги - перерегистрация автомобиля через Дію. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Продолжается бета-тест перерегистрации авто в Дії. Саму услугу презентуем на Diia Summit
Он также сообщил, что первые документы и новый номерной знак отправлены владельцу через Укрпочту и продемонстрировал образец отправления. А также призвал граждан регистрироваться на онлайн-саммит, который пройдет 19 декабря и где будут представлены новые возможности Дії.
Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.
Напомним
После периода тестирования, который начался в октябре, онлайн-сервис по перерегистрации транспортных средств будет доступен в Дії на постоянной основе. Перерегистрация в Дії будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю - ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.
Для того, чтобы людям при купле-продаже автомобиля не требовалось обращаться в сервисные центры, обязательную техническую экспертизу планируется ликвидировать. Техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто.
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Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров
В Украине продолжается бета-тестирование нового сервиса для перерегистрации автомобилей через приложение "Дія", о чем объявил министр Михаил Федоров. Первый комплект документов, которой был оформлен полностью онлайн, отправлен владельцу.
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