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Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 09:15  •  23816 просмотра

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В Украине продолжается бета-тестирование нового сервиса для перерегистрации автомобилей через приложение "Дія", о чем объявил министр Михаил Федоров. Первый комплект документов, которой был оформлен полностью онлайн, отправлен владельцу.

Продолжается тестирование новой услуги - перерегистрация автомобиля через Дію. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Продолжается бета-тест перерегистрации авто в Дії. Саму услугу презентуем на Diia Summit

- написал Михаил Федоров.

Он также сообщил, что первые документы и новый номерной знак отправлены владельцу через Укрпочту и продемонстрировал образец отправления. А также призвал граждан регистрироваться на онлайн-саммит, который пройдет 19 декабря и где будут представлены новые возможности Дії.

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Напомним

После периода тестирования, который начался в октябре, онлайн-сервис по перерегистрации транспортных средств будет доступен в Дії на постоянной основе. Перерегистрация в Дії будет доступна для легковых автомобилей, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю - ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

Для того, чтобы людям при купле-продаже автомобиля не требовалось обращаться в сервисные центры, обязательную техническую экспертизу планируется ликвидировать. Техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дія" тестирует новые функции шеринга авто

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Перереєстрацію авто в Дії презентують 19 грудня - Федоров
Car re-registration in Diia to be presented on 19 December - Fedorov
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Перерегистрацию авто в Дії презентуют 19 декабря - Федоров

В Украине продолжается бета-тестирование нового сервиса для перерегистрации автомобилей через приложение "Дія", о чем объявил министр Михаил Федоров. Первый комплект документов, которой был оформлен полностью онлайн, отправлен владельцу.

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