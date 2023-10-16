Перереєстрація авто в Дії: українців закликали долучитись до бета-тестування нової послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україні планують впровадити через портал «Дія» онлайн-сервіс із перереєстрації транспортних засобів. Тепер всі охочі можуть взяти участь у бета-тестуванні цієї послуги. Про це у Telegram розповів віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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"Вже скоро в Дії запустимо революційну послугу з перереєстрації авто, щоб українці купували та продавали машини всього в кілька кліків. Сьогодні стартує запис на бета-тестування. Долучайтеся, щоб першими перевірити, як працює сервіс", - заявив Федоров.
Деталі
Перереєстрація в Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.
Зазначається, що також буде можливість доставлення документів. Наприклад, можна буде купити авто в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.
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