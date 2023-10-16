Перерегистрация авто в Дії: украинцев призвали присоединиться к бета-тестированию новой услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине планируют внедрить через портал «Дія» онлайн-сервис по перерегистрации транспортных средств. Теперь все желающие могут принять участие в бета-тестировании этой услуги. Об этом в Telegram рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
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"Уже скоро в Дії запустим революционную услугу по перерегистрации авто, чтобы украинцы покупали и продавали машины всего в несколько кликов. Сегодня стартует запись на бета-тестирование. Присоединяйтесь, чтобы первыми проверить, как работает сервис", - заявил Федоров.
Детали
Перерегистрация в Дії будет доступна для легковых авто, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю — ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.
Отмечается, что также будет возможность доставки документов. Например, можно будет купить авто в другом регионе, а номерные знаки и техпаспорт получить на удобное отделение Укрпочты. Все будет происходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.
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