Новокаледонцы показали высокую явку на референдуме по отделению от Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Избиратели французской территории Новая Каледония в Тихом океане на референдуме о независимости от Франции показали высокую явку - до 75%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"Явка составила 73,68% на 17:00, значительно выше, чем во время местных выборов 2014 года", - пишет издание.
Голосование на 284 избирательных участках Новой Каледонии было открыто в воскресенье в 8:00 по местному времени и должно было завершиться в 18:00, результаты ожидаются в этот же вечер - около полудня в Париже. После этого ожидается выступление президента Франции Эммануэля Макрона.
Как отмечает Le Figaro, первые результаты из разных муниципалитетов архипелага очень различаются.
Около 175 тысяч человек имеют право участвовать в голосовании на отдаленных островах. Опросы общественного мнения предусматривают значительное большинство голосов в поддержку того, чтобы остаться в составе Франции.
По данным ВВС, проведение референдума является частью соглашения, которое заключили 20 лет назад после переговоров власти и сепаратистов среди коренного населения островов - народа канак.
Новая Каледония имеет большие запасы никеля, который является жизненно важным компонентом в производстве электроники, и Франция рассматривает эту территорию как стратегический политический и экономический объект в регионе. Отдаленные острова получают ежегодно примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции.
Если избиратели поддержат независимость островов, то они станут первой территорией, которая выйдет из состава Франции со времени Джибути (1977 год) и Вануату (1980 год).
Напомним, Новая Каледония сегодня выражает свое отношение к идее независимости.