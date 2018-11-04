Новокаледонці показали високу явку на референдумі щодо відділення від Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Виборці французької території Нова Каледонія у Тихому океані на референдумі щодо незалежності від Франції показали високу явку - до 75%. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"Явка сягнула 73,68% о 17:00, значно вища, ніж під час місцевих виборів 2014 року", - пише видання.
Голосування на 284 виборчих дільницях Нової Каледонії було відкрито у неділю о 8:00 за місцевим часом і повинно було завершитися о 18:00, результати очікуються цього ж вечора - близько полудня у Парижі. Після цього очікується виступ президента Франції Еммануеля Макрона.
Як відзначає Le Figaro, перші результати з різних муніципалітетів архіпелагу дуже різняться.
Близько 175 тисяч осіб мають право брати участь у голосуванні на віддалених островах. Опитування громадської думки передбачають значну більшість голосів за підтримку того, щоб залишитися у складі Франції.
За даними ВВС, проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали 20 років тому після перемовин влади й сепаратистів з-поміж корінного населення островів - народу канак.
Нова Каледонія має великі запаси нікелю, який є життєво важливим компонентом у виробництві електроніки, і Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний та економічний об'єкт у регіоні. Віддалені острови отримують щороку приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції.
Якщо виборці підтримають незалежність островів, то вони стануть першою територією, яка вийде зі складу Франції з часу Джибуті (1977 рік) та Вануату (1980 рік).
Нагадаємо, Нова Каледонія сьогодні висловлює своє ставлення до ідеї незалежності.