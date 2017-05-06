Нового руководителя избрали в ХАМАСе

Представитель вооруженной группировки Фавзи Бархум отметил, что И.Хания стал председателем политбюро ХАМАСа, заменив на этом посту Халеда Машаля, который возглавлял радикалов с 1996 года.

ХАМАС, который управляет сектором Газа, недавно опубликовал новую, более прагматичную политическую программу, которая призвана положить конец изоляции группы, которую на Западе считают террористической организацией. Так, ХАМАС откажется от призыва к уничтожению Израиля.

И.Хания был премьер-министром Палестинской национальной автономии с марта 2006 года по июнь 2007 года, а затем - после внутрипалестинского конфликта между ХАМАСом и правительством главы ФАТХа Махмудом Аббасом - до 2014 года руководил сектором Газа.