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Нового очільника обрали у ХАМАСі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Палестинської національної автономії Ісмаїл Ханія очолив радикальний ісламістський рух ХАМАС, повідомила в суботу сама організація, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Нового очільника обрали у ХАМАСі

Речник озброєного угруповання Фавзі Бархум зазначив, що І.Ханія став головою політбюро ХАМАСу, замінивши на цій посаді Халеда Машаля, який очолював радикалів з 1996 року.

ХАМАС, який керує сектором Газа, нещодавно опублікував нову, більш прагматичну політичну програму, що покликана покласти край ізоляції групи, яку на Заході вважають терористичною організацією. Так, ХАМАС відмовиться від заклику до знищення Ізраїлю.

І.Ханія був прем'єр-міністром Палестинської національної автономії з березня 2006 року по червень 2007 року, а згодом - після внутрішньопалестинського конфлікту між ХАМАСом та урядом очільника ФАТХа Махмуда Аббаса - до 2014 року керував сектором Газа.

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