Нового мэра Риги отправили в отставку через три недели после избрания
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Избранный три недели назад на пост мэра Риги Дайнис Турлайс решением большинства депутатов Рижской думы отправлен в отставку. Об этом сообщает местный портал Delfi, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
За то, чтобы Турлайс ушел, проголосовал 31 депутат из 60. За то, чтобы он продолжил работать на посту главы города — 29. В разговоре с журналистами Турлайс предположил, что так могут осознанно продвигаться внеочередные выборы, и это, по его словам, безответственно.
Теперь Рижская дума должна избрать нового мэра в течение двух месяцев. Если она этого не сделает, сейм сможет распустить ее.
Дайниса Турлайса избрали мэром Риги 30 мая. Он пришел на место Нила Ушакова, которого отстранили в апреле по решению Министерства регионального развития Латвии по подозрению в коррупции. В конце мая его избрали в Европарламент.
Почти сразу после прихода Турлайса к власти в правящей коалиции произошел раскол. Оппозиционные депутаты предложили проголосовать за выражение мэру вотума недоверия.
Как сообщал УНН, в апреле спецслужбы Латвии провели обыски у мэра Даугавпилса после его визита в РФ.