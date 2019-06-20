Нового мера Риги відправили у відставку через три тижні після обрання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Обраний три тижні тому на пост мера Риги Дайніс Турлайс рішенням більшості депутатів Ризької думи відправлений у відставку. Про це повідомляє місцевий портал Delfi, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.
За те, щоб Турлайс пішов, проголосував 31 депутат із 60. За те, щоб він продовжив працювати на посаді голови міста — 29. У розмові з журналістами Турлайс припустив, що так можуть усвідомлено просуватися позачергові вибори, і це, за його словами, безвідповідально.
Тепер Ризька дума повинна обрати нового мера протягом двох місяців. Якщо вона цього не зробить, сейм зможе розпустити її.
Дайніса Турлайса обрали мером Риги 30 травня. Він прийшов на місце Ніла Ушакова, якого усунули в квітні за рішенням Міністерства регіонального розвитку Латвії за підозрою в корупції. В кінці травня його обрали до Європарламенту.
Майже відразу після приходу Турлайса до влади в правлячій коаліції відбувся розкол. Опозиційні депутати запропонували проголосувати за висловлення меру вотуму недовіри.
Як повідомляв УНН, у квітні спецслужби Латвії провели обшуки у мера Даугавпілса після його візиту в РФ.