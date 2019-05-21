Новостройке в Голосеевском районе столицы присвоен почтовый адрес

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 38455 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 60468 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 77302 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 90706 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122537 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111498 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137687 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144625 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130131 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Новостройке в Голосеевском районе столицы присвоен почтовый адрес

Новостройке в Голосеевском районе столицы присвоен почтовый адрес

Киев  •  УНН

 • 9549 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Голосеевском районе Киева официально зарегистрирован новый жилой дом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу застройщика Холдинговая компания "Киевгорстрой".

"Холдинговая компания "Киевгорстрой" сообщает, что решение Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации новостройке с встроенно-пристроенными объектами социально-бытового назначения и паркингом по ул.Володи Дубинина, 2 (буква А) присвоен почтовый адрес", - говорится в сообщении.

Официальный почтовый адрес новостройки: ул. Володи Дубинина, 2.

По дальнейшему оформлению правоустанавливающих документов и заключению договоров с эксплуатирующей организацией, как сообщили у застройщика, инвесторов проинформируют дополнительно.

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