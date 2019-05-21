Новостройке в Голосеевском районе столицы присвоен почтовый адрес
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Голосеевском районе Киева официально зарегистрирован новый жилой дом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу застройщика Холдинговая компания "Киевгорстрой".
"Холдинговая компания "Киевгорстрой" сообщает, что решение Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации новостройке с встроенно-пристроенными объектами социально-бытового назначения и паркингом по ул.Володи Дубинина, 2 (буква А) присвоен почтовый адрес", - говорится в сообщении.
Официальный почтовый адрес новостройки: ул. Володи Дубинина, 2.
По дальнейшему оформлению правоустанавливающих документов и заключению договоров с эксплуатирующей организацией, как сообщили у застройщика, инвесторов проинформируют дополнительно.