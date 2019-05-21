Новобудові у Голосіївському районі столиці присвоєно поштову адресу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Голосіївському районі Києва офіційно зареєстровано новий житловий будинок, повідомляє УНН з посилання на прес-службу забудовника Холдингову компанію “Київміськбуд”.
“Холдингова компанія „Київміськбуд“ повідомляє, що рішення Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації новобудові з вбудовано-прибудованими об’єктами соціально-побутового призначення та паркінгом по вул. Володі Дубініна, 2 (літера А) присвоєно поштову адресу”, — йдеться у повідомленні.
Офіційна поштова адреса новобудови: вул. Володі Дубініна, 2.
Щодо подальшого оформлення правовстановлюючих документів та укладання договорів з експлуатуючою організацією, то у забудовника додали, що інвесторів буде поінформовано додатково.