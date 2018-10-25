Новый законопроект о реконструкции кварталов устаревшего жилья практически готов - Парцхаладзе

"Профильный институт "ДИПРОМИСТО", который занимается разработкой данного законопроекта, готов завершить работу над законопроектом для дальнейшего одобрения и направления в правительство. Сейчас мы собираем финальные предложения и дополнения к проекту, которые будут обработаны и внесены в новую редакцию. Мы уже проработали замечания и проблемные вопросы, которые содержатся в действующем законе и из-за этого, в том числе, реконструкция так и не началась на практике. Например, вопрос согласия жителей на отселение при реконструкции, компенсация. Самое главное, что новый законопроект будет ориентирован на интересы людей, которые сейчас проживают в таком жилье", - сказал он.

Так, согласно проекту закона, разрабатывается, предложенное согласие на проведение реконструкции устаревшего жилья должно составлять не менее 75% жильцов дома.



"Эта норма мы еще будем обсуждать, ведь этот вопрос один из ключевых. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов на проведение будущей реконструкции. Однако в реальных условиях сегодня это практически невозможно", - пояснил Парцхаладзе.

Какие дома будут подлежать сносу или замене и реконструкция которых невозможна без отселения, определяется на основании проектной документации на реконструкцию, которая прошла соответствующую процедуру обсуждения и утверждения.

Предполагается, что жители таких домов должны отселяться, как основной вариант, в стартовые дома в пределах квартала (микрорайона) реконструируемого. Кроме этого, рассматривается возможность временного переселения в маневровый фонд и в другие равноценные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе, вторичного рынка (по согласованию).

Во время обсуждения были предложения, чтобы отселение происходило в пределах квартала или микрорайона, или в смежные или другие кварталы в пределах населенного пункта с обязательным согласием жителей.

Напомним, к необходимости разработать новый законопроект подтолкнула неэффективность действующего законодательства о реконструкции микрорайонов устаревшего жилого фонда. В частности, на практике практически непреодолимой стала прописана в законе норма об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение реконструкции.



Нюансы проведения программы реконструкции кварталов старой застройки обратили внимание и застройщики. В частности, президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир отметил, что внедрение программы возможно при решении ряда важных аспектов, которые касаются не только необходимости получения согласия всех жильцов, но и вопросы площади новой квартиры при сносе дома.



В целом глава холдинга отметил, что необходимо дождаться конкретной законодательной базы и уже от нее отталкиваться в дальнейшей работе.



"Но вопрос реконструкции "хрущевок" стоит давно, и чем дальше, тем острее. В части жилого фонда в стране срок эксплуатации уже закончился. Состояние этих домов не поддерживается должным образом, и с каждым годом ситуация становится все хуже", - резюмировал Кушнир.