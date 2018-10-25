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Новий законопроект про реконструкцію кварталів застарілого житла практично готовий – Парцхаладзе

Новий законопроект про реконструкцію кварталів застарілого житла практично готовий – Парцхаладзе

Київ • УНН

 • 11696 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України завершує роботу над розробкою нового законопроекту, який має дозволити розпочати комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу урядовця.

“Профільний інститут “ДІПРОМІСТО”, який займається розробкою даного законопроекту, готовий завершити роботу над законопроектом для подальшого схвалення та направлення до уряду. Наразі ми збираємо фінальні пропозиції та доповнення до проекту, які будуть опрацьовані та внесені в нову редакцію. Ми вже опрацювали зауваження та проблемні питання, які містяться в діючому законі і через що, у тому числі, реконструкція так і не розпочалася на практиці. Наприклад, питання згоди мешканців на відселення при реконструкції, компенсація. Найголовніше, що новий законопроект буде орієнтований на інтереси людей, які зараз проживають у такому житлі”,- сказав він.

Так, згідно з проектом закону, що розробляється, запропонована згода на проведення реконструкції застарілого житла повинна складати не менше 75% мешканців будинку.

“Цю норму ми ще будемо обговорювати, адже це питання одне із ключових. Зараз у діючому законі прописана обов’язкова згода 100% жителів будинків на проведення майбутньої реконструкції. Проте у реальних умовах сьогодні це практично неможливо”,- пояснив Парцхаладзе.

Які будинки підлягатимуть знесенню або заміні та реконструкція яких неможлива без відселення, визначатиметься на підставі проектної документації на реконструкцію, що пройшла відповідну процедуру обговорення та затвердження.

Передбачається, що мешканці таких будинків мають відселятися, як основний варіант, у стартові будинки у межах кварталу (мікрорайону), що реконструюється. Крім цього, розглядається можливість тимчасового переселення у маневровий фонд та в інші рівноцінні житлові приміщення в багатоквартирних будинках, у тому числі, вторинного ринку (за згодою).

Під час обговорення були пропозиції, щоб відселення відбувалося в межах кварталу чи мікрорайону, або в суміжні чи інші квартали в межах населеного пункту за обов'язковою згодою мешканців.

Нагадаємо, до необхідності розробити новий законопроект підштовхнула неефективність чинного законодавства про реконструкцію мікрорайонів застарілого житлового фонду. Зокрема, на практиці практично нездоланною стала прописана у законі норма про обов'язкову згоду 100% мешканців будинку на проведення реконструкції.

На нюанси проведення програми реконструкції кварталів старої забудови звернули увагу і забудовники. Зокрема президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір зазначив, що впровадження програми можливе при вирішенні низки важливих аспектів, які стосуються не лише необхідності отримання згоди всіх мешканців, а й питання площі нової квартири у разі знесення будинку.

В цілому голова холдингу зазначив, що необхідно дочекатися конкретної законодавчої бази і вже від неї відштовхуватися у подальшій роботі.

"Але питання реконструкції "хрущовок" стоїть давно, і чим далі, тим гостріше. У частині житлового фонду в країні термін експлуатації вже закінчився. Стан цих будинків не підтримується належним чином, і з кожним роком ситуація стає все гіршою", - резюмував Кушнір.

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