Новый Кабмин должен немедленно взяться за решение проблем прав детей в оккупированном Крыму - Кулеба

Во время встреч обсуждались проблемные вопросы, связанные с защитой прав детей. В частности, речь шла о получении ими паспортов граждан Украины, пересечение границы детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, которые не имеют опекуна/попечителя, назначенного властями Украины, а также о представительстве интересов детей, проживающих в АР Крым, в украинских судах .

“На территории Автономной Республики Крым осталось жить более 450 тысяч наших детей. Сейчас ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав не решен. К сожалению, Министерство социальной политики, которое является центральным органом исполнительной власти и к компетенции которого относятся вопросы прав ребенка, игнорирует проблемы детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Считаю, что с формированием нового правительства нам необходимо безотлагательно взяться за их решение”, - сообщил Николай Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка будет инициировать перед новым Кабмином создание рабочей группы с участием представителей Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав лиц, проживающих в АР Крым, для комплексного решения вопросов детей на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНН, Кулеба предложил правила пользования гаджетами, которые должны знать дети.