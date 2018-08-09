Новое правительство Колумбии может пересмотреть решение о признании Палестины

“Учитывая возможные упущения, которые могут оказаться относительно того, как предыдущий президент принял это решение, правительство тщательно изучит его последствия и будет действовать в соответствии с международным правом”, — сказал Ольмес, слова которого приводит агентство.

Ранее палестинское дипломатическое представительство в Колумбии сообщило о решении республики признать Палестину независимым государством. По сведениям газеты El Tiempo, это решение было принято на прошлой неделе правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.

Напомним, Иван Дуке, который победил на выборах 17 июня, вступил в должность президента Колумбии. Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.