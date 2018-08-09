Новое правительство Колумбии может пересмотреть решение о признании Палестины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Новое правительство Колумбии собирается критически рассмотреть решение о признании Палестины, принятую предыдущим президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Об этом в среду заявил новый министр иностранных дел республики Карлос Ольмес, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Учитывая возможные упущения, которые могут оказаться относительно того, как предыдущий президент принял это решение, правительство тщательно изучит его последствия и будет действовать в соответствии с международным правом”, — сказал Ольмес, слова которого приводит агентство.
Ранее палестинское дипломатическое представительство в Колумбии сообщило о решении республики признать Палестину независимым государством. По сведениям газеты El Tiempo, это решение было принято на прошлой неделе правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.
Напомним, Иван Дуке, который победил на выборах 17 июня, вступил в должность президента Колумбии. Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.