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Новое правительство Колумбии может пересмотреть решение о признании Палестины

Киев • УНН

 • 8371 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Новое правительство Колумбии собирается критически рассмотреть решение о признании Палестины, принятую предыдущим президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Об этом в среду заявил новый министр иностранных дел республики Карлос Ольмес, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Новое правительство Колумбии может пересмотреть решение о признании Палестины

“Учитывая возможные упущения, которые могут оказаться относительно того, как предыдущий президент принял это решение, правительство тщательно изучит его последствия и будет действовать в соответствии с международным правом”, — сказал Ольмес, слова которого приводит агентство.

Ранее палестинское дипломатическое представительство в Колумбии сообщило о решении республики признать Палестину независимым государством. По сведениям газеты El Tiempo, это решение было принято на прошлой неделе правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.

Напомним, Иван Дуке, который победил на выборах 17 июня, вступил в должность президента Колумбии. Церемония инаугурации состоялась на площади Боливара перед зданием Конгресса. Глава Сената (верхней палаты) Эрнесто Масиас вручил Дуке президентскую ленту как символ власти, а новый лидер Колумбии принес присягу.

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